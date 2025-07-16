2.40 – в первом туре РПЛ будет не больше 2 пенальти. Ставка сыграла в трех последних сезонах

Судьи редко ставят пенальти в первом туре РПЛ.

В каждом из трех последних сезонов в дебютном туре чемпионата России было назначено по 2 пенальти.

Букмекеры дают коэффициент 2.40 на то, что в первом туре нового сезона РПЛ будет максимум 2 пенальти. 1.51 – три и более 11-метровых.

Чемпионат России стартует в пятницу, 18 июля.

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