2.40 – в первом туре РПЛ будет не больше 2 пенальти. Ставка сыграла в трех последних сезонах
Судьи редко ставят пенальти в первом туре РПЛ.
В каждом из трех последних сезонов в дебютном туре чемпионата России было назначено по 2 пенальти.
Букмекеры дают коэффициент 2.40 на то, что в первом туре нового сезона РПЛ будет максимум 2 пенальти. 1.51 – три и более 11-метровых.
Чемпионат России стартует в пятницу, 18 июля.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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