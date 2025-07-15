БЕТСИТИ выпустил ролик с Сергеем Игнашевичем в роли супергероя к его дню рождения

Экс-игрок ЦСКА и сборной России, амбассадор компании исправляет абсурдные ситуации одним щелчком пальцев.

В имиджевом ролике Игнашевич приходит на помощь в момент, когда все идет не по плану. В первом кадре футболисты одеты в нелепую форму (отсылка на странные формы разных лет), но после щелчка Сергея они оказываются в нормальных футболках. Во втором кадре фанат вместо файера кидает на поле букет цветов (отсылка к знаменитому муралу Бэнкси), в третьем и четвертом – помогает футболисту и комментатору Александру Неценко, который также является амбассадором компании.

Завершается ролик фразой о надежном союзе БЕТСИТИ и Игнашевича. Посмотреть видео можно по ссылке .

Игнашевич стал амбассадором компании в середине мая. Является рекордсменом по количеству матчей за сборную России и одним из самых надежных защитников в истории российского футбола. БЕТСИТИ в 2025 году получил «Премию РБ» в номинации «Самый надежный букмекер».