«Астон Вилла» получает по контракту с букмекером больше, чем «Спартак» и «Динамо» вместе. У них самые дорогие букмекерские соглашения в РПЛ – по 1 млрд рублей

Теги Спартак Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Астон Вилла» заключила рекордное соглашение с греческим букмекером Betano.

Клуб из Бирмингема будет получать от букмекера по 20 миллионов фунтов в год – примерно 2,3 миллиарда рублей.

Эта сумма больше, чем два самых дорогих букмекерских контракта в РПЛ вместе взятых. «Спартак» и «Динамо» получают от букмекеров по 1 миллиарду рублей в год.

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7 комментариев
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Ответ Счастье жить
Спартак есть Спартак, всегда где-то в аутсайдерах бгг
В новости указано, что у Спартака и Динамо самые крупные контракты с букмекерами в России.
Ты не умеешь читать, понимать или писать? )
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Англия, есть Англия, у них и лига самая богатая,
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А что нам Англия ?) мы туда не смотрим теперь 🤪
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Зато мы компенсируем это работой с букмейкерами. Заходишь на Фонбет и сразу понимаешь как закончиться матчи, где у нас будет сенсация:))) На мой взгляд большинство клубов РПЛ уже давно или играют на ставках сами или играют с буками вместе.
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Ответ Счастье жить
в новости указано, что у Спартака копеечный контракт с букмекером ты, умея читать, не понимаешь смысл написанного, работай над собой бгг
Сразу всё. Ясно. Не расстраивайся ;)
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