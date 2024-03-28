«Астон Вилла» получает по контракту с букмекером больше, чем «Спартак» и «Динамо» вместе. У них самые дорогие букмекерские соглашения в РПЛ – по 1 млрд рублей
«Астон Вилла» заключила рекордное соглашение с греческим букмекером Betano.
Клуб из Бирмингема будет получать от букмекера по 20 миллионов фунтов в год – примерно 2,3 миллиарда рублей.
Эта сумма больше, чем два самых дорогих букмекерских контракта в РПЛ вместе взятых. «Спартак» и «Динамо» получают от букмекеров по 1 миллиарду рублей в год.
«Рубин» и «Крылья» – полные противоположности. Но у них по 29 очков!
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