Медведев – явный аутсайдер полуфинала с Синнером в Майами. На россиянина дают 3.10

Даниил Медведев встретится с Янником Синнером в 1/2 финала турнира в Майами.

Медведев дошел до полуфинала в 5 турнирах серии «Мастерс» из 11 последних, еще дважды вылетал в четвертьфиналах.

Россиянин уступил Синнеру в четырех последних матчах. Букмекеры считают, что неудачная серия продолжится: на победу Медведева дают 3.10, на успех итальянца – 1.36.

Игра состоится 29 марта, начало – в 18:00 мск.

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