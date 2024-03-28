Выручка нелегального 1xBet сопоставима с выручкой «Фонбета» – около 50 млн долларов в месяц (Дмитрий Сергеев)

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Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев оценил выручку нелегального букмекера 1xBet.

«1xBet сейчас является одним из лидеров онлайн-казино. У них выручка в месяц сейчас около 50 млн долларов – это сопоставимо с российским «Фонбетом», – сказал Сергеев.

1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.

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