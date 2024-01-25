Рекламу «Лиги Ставок» заметили в трансляциях Ла Лиги. Ее видели в Украине, Великобритании и других странах

В трансляциях чемпионата Испании появилась реклама «Лиги Ставок».

Ла Лига не сотрудничает с российскими букмекерами в связи с санкциями от Евросоюза. Однако, рекламу «Лиги Ставок» удалось внедрить через посредников (таких как Sportseen или Infront), которые помогают реализовывать трансляции на разные страны.

Реклама российского букмекера на матчах Ла Лиги стала возможной благодаря технологии Digital Billboard Replacement. Она может заменять реальную рекламу на LED-панелях на виртуальную – ее видно только в трансляциях.

Кроме того, такая виртуальная реклама может подстраиваться под разную аудиторию.

Рекламу «Лиги Ставок» в трансляциях Ла Лиги заметили в Украине, Великобритании, Гонконге и других странах.

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