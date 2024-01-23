Минфин и ФАС вступили в противоречие по законопроекту о сокращении эфирного времени рекламы букмекеров

Министерство финансов России и Федеральная антимонопольная служба разошлись в мнениях о необходимости законопроекта о сокращении эфирного времени рекламы организаторов азартных игр.

Законопроект №466653-8 был внесен на рассмотрение в Госдуму в октябре 2023 года. Он ужесточает требования для рекламы букмекеров на телевидении: допустимое время показа рекламы сокращается на период с 23 часов вечера до 6 часов утра вместо 22:00 – 7:00, а продолжительность рекламы во время спортивных соревнований сокращается в два раза: с 20 до 10% рекламного времени.

«ФАС России выступила против законопроекта, что вызывает удивление на фоне жесткой позиции ведомства относительно просьб организаторов азартных игр дать больше послаблений в рекламе.

Заручившись поддержкой Минюста и Минэкономразвития, ФАС России отмечает, что содержащихся в настоящее время в статье 27 закона «О рекламе» ограничений максимально допустимого времени распространения рекламы азартных игр (совокупно с наличием жестких требований к содержанию такой рекламы) достаточно для того, чтобы обеспечить защиту потребителей рекламы и содействовать принятию ими взвешенных решений относительно необходимости участия в азартных играх.

В свою очередь с ФАС России не согласен Минфин, который предлагает поддержать законопроект.

В целях обоснования своей позиции Минфин отмечает, что популяризация азартных игр и создание условий для развития игорного бизнеса, в том числе увеличение количества участников азартных игр, не являются целями государственного регулирования данной сферы.

По мнению Минфина, несмотря на имеющиеся ограничения, рынок организаторов азартных игр стремительно развивается.

Министерство приводит цифры, показывающие рост выручки организаторов азартных игр с 209 млрд рублей в 2019 году до 917 млрд рублей в 2022 году.

Также Минфин России отмечает, что в адрес ведомства поступает большое число обращений граждан, которые отмечают неблагоприятные социально-экономические последствия от участия в азартных играх, а также повсеместное распространение рекламы азартных игр, что побуждает молодежь и социально незащищенные слои населения принимать в них участие.

Таким образом, Минфин России делает вывод о том, что вводимые законопроектом дополнительные ограничения эфирного времени целиком и полностью отвечают задачам государственного регулирования, и поддерживает принятие законопроекта.

Диаметрально противоположные позиции ведомств нашли отражение в проекте официального отзыва Правительства, который подготовила и направила на утверждение ФАС России.

Антимонопольная служба предлагает утвердить отзыв, согласно которому Правительство выступает против принятия законопроекта. Позиция Минфина отражена в протоколе разногласий», – сообщает Sportclan.

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