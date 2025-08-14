  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 75 потенциально договорных матчей выявлено в спорте за июль. Большинство подозрительных игр – в футболе (ULIS)
0

75 потенциально договорных матчей выявлено в спорте за июль. Большинство подозрительных игр – в футболе (ULIS)

ULIS опубликовал отчет о подозрительных матчах в мировом спорте за июль 2025 года.

Организация выявила 75 потенциально договорных матчей. По сравнению с июнем показатель снизился на 10%.

Большинство потенциальных договорняков в июле пришлись на футбол – 66 матчей. Подозрительные игры также обнаружены в киберспорте (3), теннисе (3), настольном теннисе (2) и баскетболе (1).

Лидером по подозрительным матчам стала Азия (23). Европа – вторая с 18 потенциальными договорняками, Южная Америка (14) – третья.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ULIS
договорные матчи
Ставки на теннис
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
договорные матчи
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Реал» 6-й сезон подряд котируется фаворитом Ла Лиги у букмекеров. За это время было два чемпионства
233 минуты назад
«Локомотив» повторил чемпионский старт в РПЛ – 4 победы в 4 турах. 17.00 – выиграет 8+ матчей кряду
сегодня, 07:58
30.00 – «ПСЖ» закончит чемпионат Франции без поражений. В прошлом сезоне парижане проиграли 2 матча в Лиге 1
вчера, 21:37
«ПСЖ» проигрывал «Тоттенхэму» 0:2 к 85-й минуте, но отыгрался и выиграл Суперкубок Европы в серии пенальти. В лайве на спасение парижан давали 8.00
5вчера, 21:10
«Лига Ставок»: «Наш главный экран – лучший на рынке. Редизайн приложения дал мощный импульс для роста»
вчера, 20:33
Россиянин проиграл 995 тысяч рублей, поставив на победу «Динамо» над «Краснодаром» (0:4)
13вчера, 20:07
«Краснодар» разгромил «Динамо» на выезде в Кубке – 4:0. На победу с крупным счетом давали 12.50
7вчера, 19:42
Более 90% ставок на Суперкубок Европы в российских БК пришлись на победу «ПСЖ»
3вчера, 18:48
«Мелбет» стал беттинг-партнером «Локомотива-Кубань»
вчера, 18:25
Olimpbet продлил контракт с «Северсталью» до 2028 года. У букмекера 7 клубов-партнеров в КХЛ
вчера, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» побеждает «ПСЖ» после первого тайма – 1:0. На камбэк парижан дают 3.50
вчера, 19:50
«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА
вчера, 11:49Промо
«Динамо» М – «Краснодар»: БЕТСИТИ оценил шансы команды Карпина взять реванш за поражение в РПЛ
вчера, 09:47Промо
«Лига Ставок» запускает акцию «Футбольный спринт»
вчера, 08:00Промо
«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет
812 августа, 13:49
Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня
12 августа, 12:20
ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
12 августа, 11:40
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
12 августа, 10:37
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
12 августа, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
12 августа, 08:35