75 потенциально договорных матчей выявлено в спорте за июль. Большинство подозрительных игр – в футболе (ULIS)

ULIS опубликовал отчет о подозрительных матчах в мировом спорте за июль 2025 года.

Организация выявила 75 потенциально договорных матчей. По сравнению с июнем показатель снизился на 10%.

Большинство потенциальных договорняков в июле пришлись на футбол – 66 матчей. Подозрительные игры также обнаружены в киберспорте (3), теннисе (3), настольном теннисе (2) и баскетболе (1).

Лидером по подозрительным матчам стала Азия (23). Европа – вторая с 18 потенциальными договорняками, Южная Америка (14) – третья.