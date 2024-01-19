15% подростков от 15 до 17 лет в Дании играют в онлайн-азартные игры

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Датский регулятор азартных игр провел исследование о популярности онлайн-гэмблинга в стране

Согласно опросу, 15% датских подростков в возрасте от 15 до 17 лет в прошлом году играли в азартные игры онлайн, несмотря на запрет. Возрастной ценз для онлайн-гэмблинга в Дании составляет 18 лет.

21,7% совершеннолетних опрошенных играли в азартные игры на протяжении всего года и потеряли в среднем 1000 долларов.

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3 комментария
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Работаю учителем в Москве. У нас тоже многие школьники играют (
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Я тоже в таком возрасте в дурака играл)
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Хартстоун считается?
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