Пинто о бане за ставки на 41 матч НХЛ: «Ставки стали частью спорта, но это не оправдание. Спортсмены всегда под микроскопом»

Шэйн Пинто высказался о своей дисквалификации за ставки на спорт.

Нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто впервые пообщался с журналистами после 41-матчевой дисквалификации за ставки на спорт.

23-летний хоккеист возобновил тренировки с «Оттавой». Он может вернуться на лед 21 января в матче против «Филадельфии».

«Я не хочу вдаваться в подробности [дисквалификации]. Эта ситуация застала меня врасплох. Она возникла как бы из ниоткуда и пошла дальше.

Это разбило мне сердце, честно. Мне так дорога эта игра, я вкладываю в нее столько времени и сил, а когда у тебя ее отнимают на такой долгий срок – это тяжело слышать. Сначала ты находишься в шоке и просто опираешься на людей, которые помогают тебе справиться с этим.

Сейчас ставки стали частью спорта. Вы можете видеть это в рекламе, это очевидно. Но это не оправдание. Я должен быть более осторожным, более зрелым в своих действиях.

Я должен понимать, в каком положении нахожусь. Профессиональные спортсмены всегда будут под микроскопом», – сказал Пинто.

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