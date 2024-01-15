Пинто возобновил тренировки с «Оттавой» после 41-матчевого бана за ставки. Он сможет вернуться на лед 21 января

Нападающий «Оттавы» Шэйн Пинто вернулся в расположение команды.

26 октября 23-летний американец был дисквалифицирован на 41 матч НХЛ из-за ставок на спортивные события.

НХЛ не обвинила Пинто в ставках на матчи лиги, однако игрокам запрещают делать ставки в принципе, поскольку это «представляет собой поведение, которое является бесчестным, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или самого хоккея».

Пинто сможет вернуться на лед после 41-матчевого бана 21 января – в матче против «Филадельфии». 12 января хоккеист провел первую тренировку с клубом после отстранения, сообщает CBC Sports.

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента и до сих пор не подписал новый контракт с «Оттавой». Ожидается, что это произойдет до конца месяца.

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