Василий Уткин сделал прогноз на матч «Реал» – «Атлетико» с коэффициентом 1.88

Блогер Василий Уткин сделал прогноз на полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико».

Амбассадор «Фонбет» предлагает поставить на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.88.

«Мадридское дерби – событие, которое в последние годы нередко радует обилием голов. Ставка на «верх» прошла в 2 из 4 предыдущих очных матчей, в том числе и в последнем, состоявшемся в этом сезоне.

Думаю, она сыграет и в ближайшем поединке, тем более что и «Реал», и «Атлетико» входят в тройку самых результативных команд Примеры», – заявил Уткин.

Матч состоится 10 января и начнется в 22:00 мск.

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