Василий Уткин сделал прогноз на матч «Реал» – «Атлетико» с коэффициентом 1.88

Теги Василий Уткин Реал Мадрид Атлетико Суперкубок Испании Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Блогер Василий Уткин сделал прогноз на полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико».

Амбассадор «Фонбет» предлагает поставить на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.88.

«Мадридское дерби – событие, которое в последние годы нередко радует обилием голов. Ставка на «верх» прошла в 2 из 4 предыдущих очных матчей, в том числе и в последнем, состоявшемся в этом сезоне.

Думаю, она сыграет и в ближайшем поединке, тем более что и «Реал», и «Атлетико» входят в тройку самых результативных команд Примеры», – заявил Уткин.

Матч состоится 10 января и начнется в 22:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Расклады перед Суперкубком Испании: фаворит не «Реал», а «Барселона», ожидаются карточки «Атлетико», нет веры в «Осасуну»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий