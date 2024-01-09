«Коринтианс» подписал контракт с букмекером на 76 млн долларов – в 7 раз больше, чем «Спартак» получает от «Винлайна»

«Коринтианс» подписал рекордный для Бразилии спонсорский контракт.

Букмекерская компания VaideBet заплатила 370 млн реалов (около $76 млн) за размещение своего бренда на футболках клуба в течение трех лет.

До «Коринтианса» ни один клуб в Бразилии не заключал настолько крупный спонсорский контракт.

Для сравнения, соглашение «Спартака» с «Винлайном» оценивается в 1 млрд рублей (11,14 млн долларов) в год.

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