«Коринтианс» подписал контракт с букмекером на 76 млн долларов – в 7 раз больше, чем «Спартак» получает от «Винлайна»

Теги Спартак Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня деньги Ставки

«Коринтианс» подписал рекордный для Бразилии спонсорский контракт.

Букмекерская компания VaideBet заплатила 370 млн реалов (около $76 млн) за размещение своего бренда на футболках клуба в течение трех лет.

До «Коринтианса» ни один клуб в Бразилии не заключал настолько крупный спонсорский контракт.

Для сравнения, соглашение «Спартака» с «Винлайном» оценивается в 1 млрд рублей (11,14 млн долларов) в год.

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5 комментариев
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Ко всякой новости нужно обязательно приплести Спартак...иначе о ней мало кто узнает..
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+20
а почему Спартак должен получать от контракта с букмекерами больше? они что, играют договорняки в интересах этого букмекера?
+10
-1
+9
Только вся петрушка в том, что у них контракт 3-х летний, значит и сумму делите на 3! А потом и сравнивайте)
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0
+3
неплохо так бразильцы играют в ставки
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Вообще-то получается что в ~2 раза.
Хотя всё равно интересно: средний уровень жизни у нас выше чем в Бразилии и должно быть наоборот.
+1
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