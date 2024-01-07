«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся уже в 1/32 финала Кубка Англии. Букмекеры назвали фаворита

«Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Команды дважды встречались в 2023-м году – оба раза была зафиксирована ничья (2:2, 1:1).

«Арсенал» – фаворит встречи у букмекеров за 1.95. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.78, ничья – за 4.00.

Матч состоится 7 января, начало – в 19:30 мск.

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