Букмекеры уверены, что люди победят в войне с инопланетянами. На победу пришельцев дают 25%

Букмекеры начали принимать ставки на возможное вторжение инопланетян на Землю до конца 2024 года.

Аналитики считают, что люди победят в войне с инопланетянами – на это дают коэффициент 1.25. Победа пришельцев оценивается с вероятностью 25% – за 4.00. Если столкновения не произойдет, ставка будет рассчитана возвратом.

США и Россия лидируют в линии на то, кого первым захватят инопланетяне. За ними идут Таиланд, Северная Корея и Китай.

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