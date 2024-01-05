Букмекеры уверены, что люди победят в войне с инопланетянами. На победу пришельцев дают 25%

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры начали принимать ставки на возможное вторжение инопланетян на Землю до конца 2024 года.

Аналитики считают, что люди победят в войне с инопланетянами – на это дают коэффициент 1.25. Победа пришельцев оценивается с вероятностью 25% – за 4.00. Если столкновения не произойдет, ставка будет рассчитана возвратом.

США и Россия лидируют в линии на то, кого первым захватят инопланетяне. За ними идут Таиланд, Северная Корея и Китай.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Победа «Тоттенхэма» во втором тайме, гол «Порту» в первом, голевой матч «Спартака» с ЦСКА – что зайдет сегодня?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обе забьют
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий