«Барса» может вернуться в топ-3 Ла Лиги. Нужно побеждать «Лас-Пальмас» за 1.56

«Лас-Пальмас» примет «Барселону» в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Каталонский клуб в случае победы вернется на третье место в таблице чемпионата Испании и сократит отрыв от лидирующего «Реала» на 7 очков.

«Барса» – фаворит встречи за 1.56. Поставить на победу «Лас-Пальмаса» можно с коэффициентом 6.10, на ничью – за 4.60.

Матч состоится 4 января и начнется в 23:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Жирона» – сказка! Обыграли «Атлетико» 4:3, остались лидерами Ла Лиги, можно было поймать сочные 17.50