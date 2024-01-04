«Барса» может вернуться в топ-3 Ла Лиги. Нужно побеждать «Лас-Пальмас» за 1.56

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«Лас-Пальмас» примет «Барселону» в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Каталонский клуб в случае победы вернется на третье место в таблице чемпионата Испании и сократит отрыв от лидирующего «Реала» на 7 очков.

«Барса» – фаворит встречи за 1.56. Поставить на победу «Лас-Пальмаса» можно с коэффициентом 6.10, на ничью – за 4.60.

Матч состоится 4 января и начнется в 23:30 мск.

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