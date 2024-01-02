Кубок Африки стартует 13 января. Действующий чемпион Сенегал – фаворит у букмекеров

Букмекеры открыли линию на итоги Кубка африканских наций.

Действующий обладатель трофея – сборная Сенегала – идет фаворитом турнира у букмекеров за 7.00. Алжир и Марокко – главные конкуренты сенегальцев за 8.00.

Топ-10 фаворитов Кубка Африки по версии букмекеров:

1. Сенегал – 7.00

2-3. Алжир – 8.00

2-3. Марокко – 8.00

4. Кот-д’Ивуар – 9.00

5. Египет – 10.00

6-7. Камерун – 11.00

6-7. Нигерия – 11.11

8. Тунис – 13.00

9. Гана – 17.00

10. Мали – 20.00

Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.

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