Кубок Африки стартует 13 января. Действующий чемпион Сенегал – фаворит у букмекеров
Букмекеры открыли линию на итоги Кубка африканских наций.
Действующий обладатель трофея – сборная Сенегала – идет фаворитом турнира у букмекеров за 7.00. Алжир и Марокко – главные конкуренты сенегальцев за 8.00.
Топ-10 фаворитов Кубка Африки по версии букмекеров:
1. Сенегал – 7.00
2-3. Алжир – 8.00
2-3. Марокко – 8.00
4. Кот-д’Ивуар – 9.00
5. Египет – 10.00
6-7. Камерун – 11.00
6-7. Нигерия – 11.11
8. Тунис – 13.00
9. Гана – 17.00
10. Мали – 20.00
Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.
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