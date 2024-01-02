Кубок Африки стартует 13 января. Действующий чемпион Сенегал – фаворит у букмекеров

Теги Сборная Сенегала по футболу Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки сборная Кот-д′Ивуара по футболу сборная Камеруна по футболу Сборная Марокко по футболу Сборная Египта по футболу Ставки на спорт сборная Алжира по футболу Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры открыли линию на итоги Кубка африканских наций.

Действующий обладатель трофея – сборная Сенегала – идет фаворитом турнира у букмекеров за 7.00. Алжир и Марокко – главные конкуренты сенегальцев за 8.00.

Топ-10 фаворитов Кубка Африки по версии букмекеров:

1. Сенегал – 7.00

2-3. Алжир – 8.00

2-3. Марокко – 8.00

4. Кот-д’Ивуар – 9.00

5. Египет – 10.00

6-7. Камерун – 11.00

6-7. Нигерия – 11.11

8. Тунис – 13.00

9. Гана – 17.00

10. Мали – 20.00

Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Для ставок подъезжает топ-футбол: «Реал Сосьедад» Захаряна и «Милан» выиграют до перерыва, «Вильярреал» победит с форой

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий