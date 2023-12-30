«Астон Вилла» потеряла очки в двух матчах подряд и почти выпала из топ-3 АПЛ. 3.20 – не смогут победить «Бернли»

«Астон Вилла» примет «Бернли» в рамках 20-го тура АПЛ.

Команда Унаи Эмери не смогла победить в двух матчах подряд – против «Шеффилда» (1:1) и «МЮ» (2:3). Клуб близок к тому, чтобы вылететь из топ-3 – по потерянным очкам «Вилла» уже идет 4-й.

Букмекеры уверены, что клуб из Бирмингема прервет неудачную серию в матче с «Бернли». Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 1.40. Гости сотворят сенсацию и не проиграют за 3.20.

Матч состоится 30 декабря и начнется в 18:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Суперфорвард из Венгрии, аргентинский Кейн, преемник Чичарито – эти парни в топе бомбардиров мира, а вы про них даже не слышали