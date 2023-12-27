Уже сегодня OLIMPBET исполнит желания победителей акции «Сочиняй мечты»

Прямая трансляция розыгрыш будут доступны в группе OLIMPBET в VK.

У всех клиентов OLIMPBET была возможность принять участие в акции «Сочиняй мечты». Для розыгрыша ценных призов и фрибетов нужно было совершать ставки от 1000 рублей, а чтобы выиграть исполнение мечты необходимо было поставить от 5000 рублей. За каждую ставку игрокам выдавались билеты, которые отображаются на лендинге акции. И 27 декабря, в OLIMPBET Lounge, пройдет первый розыгрыш. Ровно половина от 2024 призов найдет обладателей уже вечером. А два счастливчика получат возможность исполнить свою мечту! Вторая часть розыгрыша состоится 13 января.

Помимо основного розыгрыша OLIMPBET подготовил специальные номинации, победители которых получат по 2024 фрибета. А специальным гостем розыгрыша станет великий и могучий Отар OLIMPBETович Кушанашвили.

Прямой эфир в официальной группе OLIMPBET начнется в 17:00 по московскому времени. Следите за новостями в ленте, вас ждут приятные сюрпризы за несколько часов до начала трансляции. А все, кто еще не участвует в акции «Сочиняй мечты», могут зарегистрироваться и стать победителями второго розыгрыша, который пройдет 13 января.