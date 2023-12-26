«На хоккее» с Юлией Лысенко — новый проект о жизни российских хоккеистов
«На хоккее» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звёздами хоккея на Youtube-канале «Суперлига». О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы — они честно отвечают.
Новый герой проекта — легендарный хоккеист, амбассадор БК «Лига Ставок» Илья Ковальчук.
В этом выпуске:
— О легендарном возвращении хоккеиста в большой спорт.
— О его взаимоотношениях с Кириллом Капризовым. Они близкие друзья?
— Об идеальном тренерском штабе и почему там должен быть Евгений Малкин.
— О возможности вновь стать генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпийских играх.
— О благотворительной акции «Умножаем на 100», в рамках которой каждый гол Ковальчука поможет построить хоккейную площадку для детей.
Эксклюзивно и честно. Только у нас. https://www.youtube.com/watch?v=TYwLS2Wv5Xc
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TYwLS2Wv5Xc
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