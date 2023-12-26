Вылет «Челси» из АПЛ в 22 раза вероятнее, чем чемпионство – так считают букмекеры

Теги Челси Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест Бернли Лутон Ставки на спорт чемпионшип Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры считают, что вылет «Челси» из АПЛ в 22 раза вероятнее, чем чемпионство.

«Челси» скорее вылетит в Чемпионшип, чем выиграет АПЛ в этом сезоне, считают британские букмекеры.

Лондонский клуб идет на 10-й строчке в таблице лиги после 18 туров, на 18 баллов отставая от лидирующего «Арсенала».

Чемпионство «Челси» (1501.00) оценивается в 22 раза выше, чем вылет клуба из АПЛ (67.00).

«Шеффилд Юнайтед» – главный претендент на вылет в Чемпионшип с коэффициентом 1.08. Далее идут «Лутон» (1.29), «Бернли» (1.40) и «Ноттингем Форест» (2.38).

«Ман Сити» – фаворит на чемпионство у букмекеров за 2.25. «Арсенал» (3.00) и «Ливерпуль» (4.00) – главные конкуренты. Победа «Астон Виллы» в лиге идет с коэффициентом 17.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Понято что все сравнивается на дистанции, но это всего половина сезона, рановато для таких прогнозов.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий