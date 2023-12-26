Вылет «Челси» из АПЛ в 22 раза вероятнее, чем чемпионство – так считают букмекеры

Букмекеры считают, что вылет «Челси» из АПЛ в 22 раза вероятнее, чем чемпионство.

«Челси» скорее вылетит в Чемпионшип, чем выиграет в этом сезоне, считают британские букмекеры.

Лондонский клуб идет на 10-й строчке в таблице лиги после 18 туров, на 18 баллов отставая от лидирующего « ».

Чемпионство « » (1501.00) оценивается в 22 раза выше, чем вылет клуба из АПЛ (67.00).

«Шеффилд Юнайтед» – главный претендент на вылет в Чемпионшип с коэффициентом 1.08. Далее идут «Лутон» (1.29), « » (1.40) и « » (2.38).

«Ман Сити» – фаворит на чемпионство у букмекеров за 2.25. «Арсенал» (3.00) и «Ливерпуль» (4.00) – главные конкуренты. Победа «Астон Виллы» в лиге идет с коэффициентом 17.00.

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