«Детройт Пистонс» проиграли 26 матчей подряд. Тотал на победы в чемпионате – 12,5

Теги Детройт НБА Ставки на спорт Ставки на баскетбол Ставки на сегодня Ставки

«Детройт» проиграл «Бруклину» в НБА.

«Пистонс» уже повторили антирекорды «Кливленда» (сезон-2010/11) и «Филадельфии» (2013/14) по количеству поражений подряд внутри одного сезона, но теперь близки обновить антирекорд по проценту побед. У «Детройта» 6,9% побед в чемпионате (2 победы, 27 поражений).

Худшие в истории НБА:

«Шарлотт Бобкэтс» (сезон-2011/12) — 10,6% (7 побед, 59 поражений; локаутный сезон).

«Филадельфия Сиксерс» (сезон-1972/73) — 11% (9 побед, 73 поражения).

В этом сезоне «Детройту» нужно выиграть хотя бы 8 матчей из 53, чтобы не повторить антирекорд 82-матчевой регулярки.

Тотал побед «Пистонс» за всю регулярку: 

Больше 12,5 – 1.93.

Меньше 12,5 – 1.77.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий