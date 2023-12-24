«Детройт Пистонс» проиграли 26 матчей подряд. Тотал на победы в чемпионате – 12,5

«Детройт» проиграл «Бруклину» в НБА.

«Пистонс» уже повторили антирекорды «Кливленда» (сезон-2010/11) и «Филадельфии» (2013/14) по количеству поражений подряд внутри одного сезона, но теперь близки обновить антирекорд по проценту побед. У «Детройта» 6,9% побед в чемпионате (2 победы, 27 поражений).

Худшие в истории НБА:

«Шарлотт Бобкэтс» (сезон-2011/12) — 10,6% (7 побед, 59 поражений; локаутный сезон).

«Филадельфия Сиксерс» (сезон-1972/73) — 11% (9 побед, 73 поражения).

В этом сезоне «Детройту» нужно выиграть хотя бы 8 матчей из 53, чтобы не повторить антирекорд 82-матчевой регулярки.

Тотал побед «Пистонс» за всю регулярку:

Больше 12,5 – 1.93.

Меньше 12,5 – 1.77.

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