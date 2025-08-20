«Лига Ставок»: «На горизонте пяти лет букмекерский рынок в России выйдет на рост в ежегодные 5-7%»

Вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» Ратмир Ронами оценил перспективы роста букмекерского рынка в России.

– Есть ли предпосылки для стагнации букмекерского рынка?

– Думаю, что темпы роста в следующем году будут ниже, чем в этом. В 2027-м – еще ниже.

И на горизонте пяти лет букмекерский рынок выйдет на классический для всех остальных отраслей рост в ежегодные 5-7%, – заявил Ронами.