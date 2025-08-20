«Лига Ставок»: «На горизонте пяти лет букмекерский рынок в России выйдет на рост в ежегодные 5-7%»
Вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» Ратмир Ронами оценил перспективы роста букмекерского рынка в России.
– Есть ли предпосылки для стагнации букмекерского рынка?
– Думаю, что темпы роста в следующем году будут ниже, чем в этом. В 2027-м – еще ниже.
И на горизонте пяти лет букмекерский рынок выйдет на классический для всех остальных отраслей рост в ежегодные 5-7%, – заявил Ронами.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
