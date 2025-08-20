НБА призвала букмекеров прекратить прием ставок на индивидуальную статистику игроков из-за ставочных скандалов (The Athletic)

В США могут запретить ставки на индивидуальную статистику игроков в НБА.

По данным The Athletic, НБА обратилась к партнерам-букмекерам (FanDuel и DraftKings) с требованием прекратить принимать ставки на индивидуальную статистику игроков, имеющих с клубами двусторонние контракты.

«Мы поддерживаем дальнейшие ограничения на определенные виды ставок с целью снижения риска манипуляций и для борьбы со злоупотреблениями со стороны игроков», – заявили в НБА.

В прошлом году бывший центровой «Торонто» Джонтэй Портер был навсегда отстранен от игр в НБА за ставки и обмен инсайдерской информацией с игроками, а также за то, что притворялся больным, чтобы повлиять на исход ставки.

В 2025-м начались расследования дел о ставках в отношении экс-защитника «Детройта» Малика Бизли и защитника «Майами Хит» Терри Розира.

Профсоюз игроков также готов отстаивать введение дополнительных ограничений на ставки на индивидуальную статистику, если это поможет уменьшить количество оскорблений, с которыми сталкиваются баскетболисты.