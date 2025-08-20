Вице-президент «Лиги Ставок»: «Снижение темпов роста невозможно не заметить. Но важно отметить, что рынок продолжает расти»

Вице-президент БК «Лига Ставок» Ратмир Ронами высказался о замедлении темпов роста букмекерского рынка.

– В последнее время представители индустрии все чаще говорят о замедлении темпов роста букмекерского рынка. Есть ли такая тенденция в «Лиге Ставок»?

– Снижение темпов роста невозможно не заметить. Но важно отметить, что рынок все еще продолжает расти. Пять-шесть лет назад рынок мог расти на 30-40% год к году, но уже тогда все участники рынка понимали, что такие темпы не будут вечными.

Не так давно, во время нашего с тобой разговора, я давал прогноз по росту рынка в 20-25%. Думаю, что осенний период покажет рост выше 11%, которые рынок получил за первое полугодие.

– Какой твой прогноз по развитию рынка на пять лет?

– Вижу здесь вилку. В первом случае букмекеры в какой-то момент понимают, что необходимо перестать завышать стоимость спонсорских контрактов, это позволит всем игрокам держаться на плаву и планомерно развиваться.

Второй сценарий – букмекеры продолжают бодаться рекламными бюджетами, выжигая чистую прибыль. Некоторые компании могут позволить себе в течение пары лет работать без прибыли в ожидании того, что игроки помельче не выдержат этой гонки. Это приведет к снижению конкурентности рынка.

Мы для себя выбрали путь номер один. Считаем, что агрессивный маркетинг неуместен. Насколько реалистичной будет такая стратегия – будет видно потом. Думаю, осень покажет, – заявил Ронами.