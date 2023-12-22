Рекордные 1,5 млн человек посетили российские казино в 2023 году

Российские казино поставили рекорд по посещаемости в 2023 году.

Посещаемость игорных зон в России по итогам года выросла на 16% и составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

АИРИС объединяет все действующие игорные зоны России — «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).

Самой популярной игорной зоной остается «Красная Поляна» – в этом году она приняла 830,7 тысячи гостей, следует из данных АИРИС. Это на 13% больше, чем предыдущий рекордный показатель 2019 года.

«На фоне растущего интереса к внутренним путешествиям игорные зоны стали предлагать своим гостям больше развлекательных опций, создавая дополнительные стимулы к посещению.

Безусловно, часть гостей приходит в казино именно ради игры. Однако число тех, кто приезжает в игорные зоны ради концертов, гастрономических ужинов, спортивных шоу, SPA-процедур и деловых мероприятий, неуклонно растет», – отметил глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

По данным АИРИС, не связанная с азартными играми деятельность принесла индустрии на 37% больше, чем в прошлом году.

«Это заметный сегмент внутреннего туризма, удивительно, что рост посещаемости игорных зон столь незначителен.

Потенциал игорного бизнеса в России огромен, в сложившихся обстоятельствах рост мог составить сотни процентов», – считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

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