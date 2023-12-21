СКА выиграл оба матча с ЦСКА в этом сезоне и идет фаворитом сегодня за 2.12

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СКА примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл оба матча против ЦСКА в текущем сезоне.

СКА – фаворит сегодняшней встречи по версии букмекеров с коэффициентом 2.12. Поставить на победу москвичей можно за 3.10, на ничью – за 4.30.

Игра состоится 21 декабря и начнется в 19:30 мск.

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