«Барселона» – «Альмерия»: прямая трансляция матча Ла Лиги бесплатно онлайн в Казахстане 

«Барселона» в предыдущем туре чемпионата Испании не смогла победить «Валенсию» (1:1) и теперь отстаёт от лидирующей «Жироны» уже на 9 очков! Команда Хави не имеет права на ошибку в заключительном матче года с «Альмерией», трансляцию которого в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.

Прямая трансляция «Барселона» – «Альмерия» в Казахстане



Стартовый свисток арбитра прозвучит на «Олимпийском стадионе» 21 декабря в 00:00 по Астане, в ночь со среды на четверг. Смотреть матч «Барселона» – «Альмерия» бесплатно можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET.

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«Барселона»



Каталонцы не могут победить уже в трёх матчах подряд. И если лигочемпионская неудача с «Антверпеном» (2:3) повлияла только на настроение, то вот поражение от «Жироны» (2:4) и ничья с «Валенсией» (1:1) сильно ударили по чемпионским амбициям «Барсы». Хави уже приходится отбиваться от критики, Лапорте – отвечать на вопросы о доверии тренеру.

Но эксперты FONBET не сомневаются, что «Альмерию» команда обыграет, причём крупно: коэффициент на победу хозяев всего 1,15, а на тотал больше 3 голов «Барселоны» – 1,82.

«Альмерия»



Такие котировки аналитики дают из-за слабости соперника «Барселоны». «Альмерия» за 17 туров ни разу не выиграла и идёт на последнем месте с пятью очками. В последних трёх турах команда выстояла против «Бетиса» и «Мальорки» (0:0), но впереди соперник другого калибра. Ничья оценивается в FONBET коэффициентом 9,50, сенсационная победа гостей – 17,00.

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