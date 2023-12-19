Розыгрыш 13 млн фрибетами в новогодней акции от FONBET!

Теги Sports.ru - Казахстан Ставки

Букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане продолжает разыгрывать 13 миллионов тенге фрибетами!

Специальная акция FONBET «Новогодний спринт» продлится до конца текущей недели! Чтобы принять участие, нужно:

1. Зарегистрироваться и идентифицироваться на сайте или в приложении FONBET по этой ссылке, если у вас ещё нет аккаунта.
2. Подтвердить участие на тематическом баннере «Новогоднего спринта» в разделе «акции».
3. За 24 часа сделать ставки с коэффициентом от 2,00 на сумму от 15 000 тенге.
4. Выбрать один из шести призов!
А всем новым клиентам FONBET продолжает дарить бонус до 200 000 тенге на первое пополнение счёта. Выигрывайте вместе с любимыми командами: http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий