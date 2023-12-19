«Атлетико» может продлить до 21 матча самую длинную домашнюю победную серию в Европе – нужно побеждать «Хетафе»

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«Атлетико» примет «Хетафе» в 18-м туре чемпионата Испании.

Мадридский клуб выиграл в 20 матчах подряд на своем поле. Это рекордная домашняя победная серия в Европе.

Букмекеры ожидаются, что серия «Атлетико» продлится. Команда Диего Симеоне идет фаворитом против «Хетафе» за 1.48. На ничью дают коэффициент 4.50, на победу гостей – 7.80.

Матч состоится 19 декабря и начнется в 23:30 мск.

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