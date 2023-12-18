«Сити» в 5 очках от лидирующего «Арсенала». Клуб Гвардиолы не станет чемпионом – так считают букмекеры

«Манчестер Сити» на выходных сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в 17-м туре АПЛ.

Отставание от лидирующего в лиге «Арсенала» выросло до пяти очков. Букмекеры считают, что команда Пепа Гвардиолы скорее не станет чемпионом (1.53), чем станет (2.50).

Шансы «Арсенала» на титул оцениваются коэффициентом 3.50. «Ливерпуль», отстающий на одно очко, котируется за 3.80.

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