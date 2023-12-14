БЕТСИТИ перевел 250 000 рублей в благотворительную организацию «Ночлежка»

Букмекер присоединился к социальному проекту петербургского клуба «Кристалл» – «Не только спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ выкупила лот женского мини-футбольного клуба «Кристалл» – золотую медаль БЕТСИТИ Суперкубка России 2023 – на благотворительном аукционе.

Букмекер увеличил сумму автоматического выкупа в 10 раз и перевел в благотворительную организацию «Ночлежка» 250 000 рублей.

«Ночлежка» с 1990 года помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Она кормит, обогревает, помогает с документами, работой, оформлением инвалидностей, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и возвращении домой, оспаривает незаконные сделки с недвижимостью и защищает их права.

Благотворительный аукцион прошел в рамках масштабной благотворительной акции «Кристалла» – «Не только спорт». Цель акции – поддержка деятельности девяти благотворительных организаций.

После аукциона БЕТСИТИ вернул золотую медаль БЕТСИТИ Суперкубка России клубу «Кристалл».

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ:

– Мы с огромным удовольствием поддержали социальную инициативу «Кристалла». «Ночлежка» – крупная благотворительная организация, которая уже более 30 лет поддерживает людей в сложной жизненной ситуации. Для нас важно помочь не только материально, но и привлечь внимание к проблемам людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Поэтому мы не могли пройти мимо этой доброй инициативы.

Мы также убеждены, что трофеи должны оставаться в клубе. Золотая медаль БЕТСИТИ Суперкубка России вернется в клубный музей мини-футбольного «Кристалла»!

Илья Фёдоров, спортивный директор мини-футбольного клуба «Кристалл»:

– Нам очень приятен и ценен отклик БЕТСИТИ на нашу благотворительную акцию. Этот шаг дает нам энергию для поиска новых идей по привлечению внимания общества к социальным проблемам.

Евгений Семенихин, пресс-атташе мини-футбольного клуба «Кристалл»:

– Мы запускали проект «Не только спорт» как раз для объединения спортивных клубов и компаний, спортсменов и болельщиков вокруг благотворительных фондов Санкт-Петербурга. Очень рады, что к нам присоединились БЕТСИТИ с отличной инициативой и поддержали «Ночлежку», которым мы финансово и информационно помогаем в ноябре.

Коллеги решили оставить золотую медаль в клубном музее, и теперь этот артефакт обрел еще одну большую и важную историю!

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Букмекерская компания БЕТСИТИ – титульный партнер БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу среди мужских команд, а также БЕТСИТИ Суперкубков России по мини-футболу среди мужских и среди женских команд.

Женский мини-футбольный клуб «Кристалл» – победитель БЕТСИТИ Суперкубка России 2023.