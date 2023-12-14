«Ливерпуль» приехал на матч с «Юнионом» без лидеров. Коэффициент на победу подскочил с 1.90 до 3.00

«Юнион» примет «Ливерпуль» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Английский клуб отправился в Бельгию без Мохаммеда Салаха, Вирджила ван Дейка, Алисона и других игроков основы.

После оглашения заявки на игру «Ливерпуль» превратился из фаворита в аутсайдера – коэффициент на победу подскочил с 1.90 до 3.00. Хозяева стали фаворитами за 2.23, на ничью можно поставить за 4.20.

Встреча пройдет 14 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

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