«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ

«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звёздами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Они были для вас недоступны, но мы решили это изменить! И теперь пересекаем океан, чтобы сделать их ближе.

О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы — они честно отвечают.

Новый герой проекта — звезда НХЛ Андрей Свечников https://www.youtube.com/watch?v=FlifulD-Li4

Когда он начнёт играть после травмы?

Отвечает ли Андрей девушкам в директе?

Как и зачем он выводит из себя других игроков?

Какой он, лакросс Свечникова?

Эксклюзивно и честно. Только у нас.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FlifulD-Li4

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