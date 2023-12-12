«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ
«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звёздами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Они были для вас недоступны, но мы решили это изменить! И теперь пересекаем океан, чтобы сделать их ближе.
О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы — они честно отвечают.
Новый герой проекта — звезда НХЛ Андрей Свечников https://www.youtube.com/watch?v=FlifulD-Li4
- Когда он начнёт играть после травмы?
- Отвечает ли Андрей девушкам в директе?
- Как и зачем он выводит из себя других игроков?
- Какой он, лакросс Свечникова?
Эксклюзивно и честно. Только у нас.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FlifulD-Li4
Телеграм: https://t.me/super_liga2023