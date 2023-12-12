OLIMPBET вернет 25% от ставки на победу Рахмонова на UFC 296

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 296. Одним из главных поединков вечера станет противостояние в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым из Казахстана и американцем Стивеном Томпсоном.

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Шавкат идет без поражений на серии из 17 побед, 5 из которых добыты в UFC. Все бои Рахмонов выиграл досрочно. В списке жертв казахстанца есть солидные противники: Алекс Оливейра, Мишель Празерес, Карлстон Харрис, Нил Мэгни и Джефф Нил. Любопытно, что нокаутов ударами и силовыми приемами у Рахмонова почти поровну, что показывает, насколько он разносторонне опасен в поединке.

Стивен Томпсон — ветеран UFC. За 11 лет он провел 19 боев. В последнем противостоянии 40-летний ветеран выиграл у Кевина Холланда. Рахмонов — фаворит поединка, коэффициент на него 1.20. Ставка на Шавката выгодна — OLIMPBET вернет 25%, если он проиграет. Поставить на победу Томпсона можно за 4.90.

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