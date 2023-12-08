В BetBoom объявили победителей конкурса спортивных комментаторов
1 декабря в BetBoom были объявлены победители конкурса спортивных комментаторов, в рамках которого букмекерская компания предоставила всем желающим возможность комментировать футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи!
Пользователи, а также именитые жюри, в числе которых были Павел Погребняк, Никита «Картавый Ник» Ковальчук, Виктор Павленко и Дмитрий Егоров, выбрали лучших спортивных комментаторов. Совсем скоро победители конкурса будут комментировать топовые матчи в клубах BetBoom!
С распределением голосов от пользователей и жюри можно ознакомиться на сайте: https://betboomclubs.ru/participants. Лауреатами конкурса стали:
Футбольные комментаторы
- Иван Нестеров – 1 место
- Михаил Горячев – 2 место
- Никита Перевозников – 3 место
Баскетбольные комментаторы
- Александр Зотеев – 1 место
- Виктор Байбаков – 2 место
- Анастасия Сичевая – 3 место
Хоккейные комментаторы
- Артем Чебаков – 1 место
- Илья Бобров – 2 место
- Сергей Тузовский – 3 место
Комментаторы, ставшие лучшими и занявшие первые места (по каждому из трех видов спорта), получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей, контракт с клубами BetBoom на сезон 2023/2024, упоминания в соцсетях букмекерской компании, профессиональную фотосессию первого матча, курс спортивного комментирования, профессиональный промо-ролик.
Участники, занявшие вторые места, станут обладателями денежного приза в размере 100 тысяч рублей, контракта с клубами на сезон 2023/2024, упоминания в соцсетях BetBoom, профессиональную фотосессия первого матча, а также курс спортивного комментирования.
Комментаторы, получившие третьи места, получат денежный приз в размере 50 тысяч рублей, контракт с клубами на сезон 2023/2024, упоминания в соцсетях BetBoom, профессиональную фотосессию первого матча, курсы по SMM-продвижению.
Адреса клубов, где можно будет увидеть и услышать победителей конкурса комментаторов, можно узнать на сайте: https://betboomclubs.ru/broadcasts.