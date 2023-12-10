«Краснодар» – ЦСКА: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы хозяев взять реванш за поражение в первом круге

10 декабря в рамках 18-го тура чемпионата России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет на домашней арене кубанского клуба и начнется в 19:45.

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице. В активе команды Владимира Ивича 35 очков. ЦСКА с 28 баллами находится на пятой строчке.

В последних турах «Краснодар» немного растерял преимущество перед конкурентами. В пяти матчах южане выиграли два раза, дважды уступили и одну встречу завершили вничью.

ЦСКА в пяти последних играх одержал три победы, один раз уступил, еще в одном матче была ничья.

Москвичи не проиграли краснодарцам в трех предыдущих встречах. Столичный клуб победил оппонента в финале прошлого розыгрыша Кубка России (1:1, пенальти – 6:5) и оказался сильнее в матче первого круга текущего розыгрыша РПЛ (1:0).

Аналитики БЕТСИТИ считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. На П1 можно поставить с коэффициентом 2.30. Вероятность успеха ЦСКА оценивается в 3.30, на ничью предлагается 3.50.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита встречи. На победу хозяев поставили 33% бетторов. В гостей верят 31% игроков, на ничейный результат ушли 36% от общего числа ставок на исход.

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