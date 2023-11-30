Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов. Есть четыре явных фаворита

Теги Бавария ПСЖ Интер Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Сити» остается главным претендентом на победу в Лиге чемпионов по версии букмекеров.

Поставить на успех английского клуба в турнире можно за 3.20. Далее идут «Бавария» (5.00), «Реал» (7.00) и «Арсенал» (8.00).

Шансы остальных команд оцениваются гораздо ниже. На титул «Барселоны» дают коэффициент 15.00, на «Интер» и «ПСЖ» – по 17.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«МЮ» слился в матче с «Галатасараем»: 3:1 ➡️ 3:3. Коэффициенты штормило

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ United_LP
Комментарий скрыт
У Ливера?
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nikolo Cocacolo
арсенал? смешно, это в такой то группе. где сплошь середняки. настоящие соперники вон в плей офф будут
а кто тогда если на Арсенал? а в группах у Сити, Баварии, Интера, Атлетико, Барселоны не середняки играют?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь, это будет Арсенал.
Всё таки один из двух английских клубов в Лиге Чемпионов
МЮ уже не жилец...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Марио 9
Бавария вполне может выиграть ЛЧ из-за Тухеля и Кейна, ну и Сити с Реалом конечно тоже, Арсенал это просто смешно
интересно какая команда чаще всего в последнее время Сити обыгрывает??? не команда ли у которой тренер ученик Гвардиолы тренер???
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Марио 9
Арсенала выиграть эту ЛЧ шансы примерно 2-3 % не больше, они вообще не играли в ЛЧ со времен Венгера ещё
А почему они тогда за тур до конца с первого места вышли из группы, по вашей логике раз они давно в ЛЧ не играли у них должны были возникнуть трудности? Да и судя по коэффициенту букмекеры дают им шанс 12,5%, не такой уж и большой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nikolo Cocacolo
арсенал? смешно, это в такой то группе. где сплошь середняки. настоящие соперники вон в плей офф будут
И если я не ошибаюсь Ливерпуль и Челси выигрывали ЛЧ в сезоны в которые не попадали в четверку в Англии, вряд ли еще какой то чемпионат может таким похвастаться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Марио 9
Бавария вполне может выиграть ЛЧ из-за Тухеля и Кейна, ну и Сити с Реалом конечно тоже, Арсенал это просто смешно
У Реала в этот раз никаких шансов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Марио 9
Бавария вполне может выиграть ЛЧ из-за Тухеля и Кейна, ну и Сити с Реалом конечно тоже, Арсенал это просто смешно
Из-за Тухлого как раз таки вряд ли сможет)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Марио 9
У Арсенала выиграть эту ЛЧ шансы примерно 2-3 % не больше, они вообще не играли в ЛЧ со времен Венгера ещё
я не говорю что они выиграют,я имею ввиду что на мой взгляд они имеют больше шансов пройти МС
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bavarec-Art
Из-за Тухлого как раз таки вряд ли сможет)
а кейна тем более:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Платон Чуйко
барса выше псж?
так пэсэжэ вообще может в Ле упасть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
барса выше псж?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alexlagodny
У Реала в этот раз никаких шансов.
Вот у реала как раз таки шансы выиграть всегда есть, клуб может всегда удивить. Пожалуй на них и поставлю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий