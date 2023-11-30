Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов. Есть четыре явных фаворита

«Манчестер Сити» остается главным претендентом на победу в Лиге чемпионов по версии букмекеров.

Поставить на успех английского клуба в турнире можно за 3.20. Далее идут «Бавария» (5.00), «Реал» (7.00) и «Арсенал» (8.00).

Шансы остальных команд оцениваются гораздо ниже. На титул «Барселоны» дают коэффициент 15.00, на «Интер» и «ПСЖ» – по 17.00.

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