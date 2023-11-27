«Автомобилист» победил «Спартак» в 5 из 6 последних встреч. Сегодня москвичи фавориты за 2.43

«Автомобилист» примет «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга выиграл 5 из 6 последних личных встреч. Сегодня «Автомобилист идет аутсайдером за 2.75.

Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.43. Ничья оценивается в 3.60.

Матч состоится 27 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

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