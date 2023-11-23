Ткачев набрал очки в 11 матчах подряд, но в 7 личках с «Салаватом» у него только 2+0. На ИТ меньше 1,5 дают 1.72

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Ставки на спорт Владимир Ткачев 1995 Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Салават Юлаев» примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев набрал очки в каждом из 11 последних матчей в лиге. В личных встречах с «Салаватом» все не так здорово – лишь 2+0 в 7 играх.

Поставить на индивидуальный тотал Ткачева по очкам меньше 1,5 можно за 1.72.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 17:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий