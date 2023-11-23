Ткачев набрал очки в 11 матчах подряд, но в 7 личках с «Салаватом» у него только 2+0. На ИТ меньше 1,5 дают 1.72

«Салават Юлаев» примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев набрал очки в каждом из 11 последних матчей в лиге. В личных встречах с «Салаватом» все не так здорово – лишь 2+0 в 7 играх.

Поставить на индивидуальный тотал Ткачева по очкам меньше 1,5 можно за 1.72.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 17:00 мск.

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