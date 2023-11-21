Левандовски выйдет в старте Польши на матч с Латвией. Гол форварда «Барсы» идет за 1.45
Сборная Польши проведет товарищеский матч с Латвией.
Нападающий Роберт Левандовски появится в стартовом составе хозяев. Поставить на гол форварда «Барселоны» в зарубежных конторах можно с коэффициентом 1.45.
Игра состоится 21 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.
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