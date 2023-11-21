Клиент Olimpbet выиграл миллион на хоккее

Клиент Olimpbet собрал в один купон семь матчей Olimpbet-ВХЛ и КХЛ, благодаря акции бонус на экспресс от букмекерской компании Olimpbet коэффициент составил 208.70. На эти матчи беттор поставил 5000 рублей, а забрал в итоге 1 043 500 рублей.

Самым большим коэффициентом выделяется встреча «Ак Барс» — СКА. За 5.55 игрок выбрал вариант «П2 и тотал больше 5,5». Первый период завершился без заброшенных шайб, во втором команды организовали четыре гола (2:2). А в последней трети СКА забросил еще две шайбы.

Стоит отметить веру автора экспресса в «Витязь». Аутсайдер Западной не подвел, выиграв 3:1 у «Сочи» за 2.76.

Кстати, даже если бы экспресс не сыграл, беттор мог рассчитывать на возврат части ставки по акции «Чемпионский экспресс». Матчи Olimpbet-ВХЛ и КХЛ как раз удовлетворяют условиям предложения букмекерской компании.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.