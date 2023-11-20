В матче Россия – Куба к 74-й минуте прошел тотал за 6.35. В итоге сыграла и фора за 6.30

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Сборная России разгромила команду Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче, который прошел в Волгограде.

До этого матча букмекеры давали крупные форы и тоталы. Например, на Россию можно было поставить с форой -5.5 за 6.30. Российская команда повела со счетом 6:0 к 68-й минуте практически без атак соперника. Кстати, при этом же сыграла ставка на ТБ5 голов России за 5.00.

Кроме того, ТБ6 котировался в игре за 6.35 – и он был пробит на 74-й минуте с голом Никиты Кривцова, который сделал счет 7:0.

Матчем против Кубы сборная России завершила выступления в 2023 году.

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1 комментарий

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beerbearbeard
Ну правильно, кубинцы приехали на ставках бабла поднять раз они бутсы в тц покупали.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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