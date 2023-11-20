«Металлург» выиграл все три матча у «Сибири» в этом сезоне. Победят сегодня за 1.69

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«Металлург» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорска обыграл сибиряков во всех трех личных встречах в этом сезоне – 4:2, 6:3, 3:2 Б.

«Металлург» – фаворит сегодняшней встречи за 1.69. Поставить на «Сибирь» можно за 4.50, на ничью – за 4.10.

Матч состоится 20 октября и начнется в 17:00 мск.  

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