Подарит ли сборная на день рождения Президента победу или купила галстук?

Теги сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Ставки

Сегодня день Х для всего казахстанского футбола, сборная сыграет на выезде со сборной Словении, победитель поедет на ЕВРО-2024 в Германии.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что сегодня у Президента КФФ Адилета Барменкулова день рождения. А вот подарит сборная своему руководителю победу или уже купила галстук, как в старом анекдоте, мы узнаем сегодня ночью.

На то, что Казахстан способен победить букмекерская компания UBET принимает ставки с коэффициентом 7,7. Тогда как на словенцев можно поставить с коэффициентом 1,47

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