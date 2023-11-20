Подарит ли сборная на день рождения Президента победу или купила галстук?

Сегодня день Х для всего казахстанского футбола, сборная сыграет на выезде со сборной Словении, победитель поедет на ЕВРО-2024 в Германии.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что сегодня у Президента КФФ Адилета Барменкулова день рождения. А вот подарит сборная своему руководителю победу или уже купила галстук, как в старом анекдоте, мы узнаем сегодня ночью.

На то, что Казахстан способен победить букмекерская компания UBET принимает ставки с коэффициентом 7,7. Тогда как на словенцев можно поставить с коэффициентом 1,47