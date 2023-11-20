Капсула времени Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра» – в столице «Игр Будущего»

Кортеж Пути трофея «Игр Будущего» продолжает автопробег по городам России в рамках подготовки к крупнейшему международному мультиспортивному турниру.

19 ноября Капсула времени вместе с главным Трофеем «Игр Будущего» прибыли в Казань – столицу главного фиджитал-турнира, который состоится здесь в феврале 2024 года. В Капсуле находится послание в будущее от Лиги Супергероев – известных спортсменов, амбассадоров и друзей Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра». В этом письме закреплены 11 заповедей, раскрывающих идею честного спорта.

«Важно чтить прошлое и богатую историю наших великих спортивных достижений и в то же время вносить вклад в развитие таких инновационных направлений, как фиджитал-спорт. Без прошлого нет будущего. Поэтому в каждом из 7 регионов Пути трофея «Игр Будущего» историческое послание подписывают выдающиеся спортсмены разных поколений», – сказала первый вице-президент Лиги Ставок, учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Так, в Казани свои подписи на письме оставили олимпийская чемпионка 1976 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, многократная чемпионка мира по фехтованию Наиля Гилязова, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка СССР Ания Галимуллина, а также юные талантливые спортсмены. Среди них многократная призёрка Первенства России по легкой атлетике Юлиана Фещенко и многократный чемпион России, победитель Чемпионата мира 2023 года по карате-сётокан Тимур Николаев.

Официальным букмекером «Игр Будущего» выступает Лига Ставок. Следующие точки маршрута Пути трофея – Ульяновск, Самара, Уфа, Оренбург. Завершится путешествие на Байконуре, откуда главный Трофей отправится в космос, а Капсула времени направится в столицу фиджитал-игр, Казань, где будет храниться 10 лет.