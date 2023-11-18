«Лада» забивает стабильно много. В 10 из 11 последних матчей было 3+ шайб – со «Спартаком» повторят за 2.60

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«Спартак» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Тольятти забросил минимум три шайбы в 10 из 11 последних матчей, в том числе в игре со «Спартаком» (4:3 Б) неделю назад.

Поставить на индивидуальный тотал «Лады» в сегодняшней игре можно за 2.60. Обратная ставка сыграет с коэффициентом 1.51.

Матч состоится 18 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени.

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