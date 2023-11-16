1xbet лишили лицензии в Киргизии. Букмекер продолжает спонсировать крупные турниры в стране

Финнадзор Киргизии отозвал лицензию у букмекерской компании 1xbet.

Об этом на заседания киргизского парламента сообщил глава службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров.

«Компания осуществляла свою деятельность как букмекерская контора. Лицензия аннулирована. Сегодня она у нас не работает», — сказал глава Финнадзора.

Он не уточнил, на каком основании была отозвана лицензия. Другие депутаты отметили, что букмекер продолжает спонсировать значимые спортивные мероприятия в стране, несмотря на запрет рекламы азартных игр.

Напомним, 1xbet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.

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