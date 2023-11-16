Директор «Пари» по маркетингу Левинский: «Настанет время, когда букмекер купит права на показ ЛЧ. Реклама на «Матч ТВ» стоит в разы дороже»

Глава спортивного маркетинга «Пари» Алексей Левинский считает, что букмекеры в будущем могут покупать права на трансляцию турниров вместо покупки рекламы на спортивных каналах.

«Если говорить о покупке контента, то мы натыкаемся либо на низкое качество, либо на завышенный ценник. Сейчас на канале «Матч ТВ» стоимость рекламы по сравнению со стоимостью прав в разы больше.

Настанет такое время, когда букмекер может решить просто купить себе права, скажем, на показ Лиги чемпионов.

Бывает, что мы находим небольшой спонсорский актив, возможно, клуб или лигу из не самого популярного вида спорта.

При этом понимаем, что с этим клубом, федерацией или лигой мы можем запустить интересный нишевый проект, который может стать охватным и виральным и зацепит интересную для нас аудиторию», — заявил Левинский.

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