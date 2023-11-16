«Совместно с федерациями и клубами мы делаем спортивный продукт интереснее». Рустем Акмалов – о поддержке спорта

БЕТСИТИ продолжит радовать болельщиков яркими партнерствами.

На VI конференции по спортивному маркетингу MarSpo прошла стратегическая сессия: «Сезон 2023/2024. Текущий статус и проблематика, перспективы развития, новые вызовы, точки роста».

В ней приняли участие директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов, президент ФНЛ Наиль Измайлов, руководитель проекта Игры будущего Игорь Столяров, заместитель гендиректора ФХР Александр Кикнадзе и директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями «Матч ТВ» Елена Рудакова.

Директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов рассказал о поддержке российского спорта со стороны букмекеров.

«Конференция по спортивному маркетингу MarSpo – это отличная площадка для диалога между федерациями, лигами, клубами, вещателями, СМИ и букмекерами. Совместно мы делаем спортивный продукт интереснее и зрелищнее, улучшая его качество для болельщиков и любителей спорта.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оказывает всестороннюю поддержку российскому спорту. Мы стали партнерами уникальных турниров: БЕТСИТИ Кубка Наций по пляжному футболу и БЕТСИТИ Кубка Столетия по волейболу. Также мы помогаем развиватть мини-футбол и выступаем титульным партнером БЕТСИТИ Кубка России, мужского и женского Суперкубков России по этому виду спорта.

БЕТСИТИ продолжит поддерживать российский спорт, чтобы дарить болельщикам яркие шоу».

БЕТСИТИ – официальный партнер конференции по спортивному маркетингу MarSpo.